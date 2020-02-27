خالد كمال يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وجود جزء ثالث من "أبوالعروسة"

وأكد "كمال" في تصريح خاص ل ـ"الفجر الفني" ، أنه لا يوجد جزء ثالث لمسلسل "أبو العروسة" وأن الأخبار التي تم تداولها عن وجود جزء جديد لمسلسل "أبو العروسة" لا صحة لهذه الأخبار، حيث أن فريق عمل المسلسل أكتفى بالجزئين السابقين فقط.



يذكر أن آخر أعمال خالد كمال، مسلسل "بخط اليد"، الذي يعرض حاليًا على أحدى القنوات الفضائية، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة إيمان العاصي وأحمد رزق وسوسن بدر وأسماء جلال، والمسلسل من إخراج شيرين عادل، ومن تأليف هالة الزغندي.



كشف الفنان خالد كمال، عن حقيقة وجود جزء ثالث من مسلسل "أبو العروسة" بعد النجاح الكبير الذي حققه في الجزئين الذي تم عرضهم على أحدى القنوات الفضائية.