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"الفجر" تكشف وقائع فساد في مكتب تأمينات سيارات غرب الإسكندرية

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:21 م
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بوابة الفجر
محمد رجب
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تكدس واستغلال ورشاوي.. هذا هو الوضع في مكتب تأمينات السيارات بغرب الإسكندرية الواقع بمنطقة كوم الدكة، ويغطي جغرافيا من منطقة كرموز وحتى مدينة الحمام بمطروح، المكتب التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أصبح مكانا لأصحاب النفوس الضعيفة من الموظفين والسماسرة من أجل استغلال المواطنين القادمين من داخل وخارج الإسكندرية، والذين يقعون فريسة بالتناوب في أيدي هؤلاء لأخذ أموال غير مستحقة من أجل تسريع شؤونهم في المكتب بعيدًا عن التكدس الشديد الذي أصبح عليه.

فساد موظفين وسماسرة

يضم مكتب تأمينات السيارات بغرب الإسكندرية 14 موظفا، يقومون على خدمة أكثر من 300 مواطن يأتون من داخل وخارج الإسكندرية يوميا، مما يسبب في تكدس كبير على النوافذ، وتأخر إستلام أوراق المواطنين لأسابيع، وهو ما سهل من مهمة السماسرة المنتظرين على أبواب المكتب لإصطياد زبائنهم وقضاء شؤونهم في ساعات بدلا من أسابيع مقابل مبالغ مالية يتقاسمونها مع الموظفين بداخل المكتب.

ووفقًا لمصدر موثوق من داخل المكتب، أكد أن هناك 3 موظفين 2 منهم من مصابي الثورة، هم من يتعاونون مع السماسرة من أجل إستخراج أوراق العملاء في وقت قليل بدلا من الإنتظار، وذلك نظير مبلغ مالي من العملاء يحصل عليه السماسرة ومن ثم يتقاسمونه مع الموظفين بعد فترة عملهم.

ومن ضمن هؤلاء موظف يُدعى "أ.م.ع" حاصل على الإبتدائية، وأحد مصابي الثورة، وكان يعمل ساعي بالمكتب، ويعمل حاليا في وظيفة مختص معلومات، وأخر من مصابي الثورة ويُدعى "أ.م.ع"، ومراجع يُدعى "ع.س".

بيع ملفات بـ 50 جنيها رغم توافرها مجانًا!

وحسب المصدر ذاته، فإن أحد أبرز أنواع الفساد والإستغلال الموجودة في المكتب، هو قيام السماسرة بتوجيه المواطنين الراغبين في إستخلاص أوراقهم بالتوجه لإحدى المكتبات الموجودة بالقرب من المكتب من أجل شراء ملف بقيمة 50 جنيها، رغم أن هذا الملف يتم تسليمه للمواطنين داخل المكتب مجانا، إلا أنه اتضح أن ذلك أيضًا ضمن خططهم من أجل إستغلال المواطنين للحصول منهم على أموال بعلم الموظفين المذكورين.

وقائع الفساد لم تكن الأولى

ذات المصدر الموثوق، أكد أن هذا المكتب يعاني منذ فترات طويلة من وقائع فساد، فسبق وأن تم القبض على موظف منذ 3 سنوات في واقعة فساد، وتم القبض أيضًا من قبل الرقابة الإدارية على أحد السماسرة في واقعة تزوير وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.

خطابات بين مدير المكتب ومدير المنطقة تم تسريبها

حسب المصدر أيضًا كشف عن قيام مدير مكتب تأمينات السيارات بغرب الإسكندرية، بمخاطبة القائم بأعمال منطقة غرب الإسكندرية، لمطالبته بنقل الموظفين الفاسدين والذين بتعاملون مع السماسرة، إلا أنه تفاجأ في اليوم التالي بعلم الموظفين بالخطاب وهو ما تسبب في مضايقات له منهم.

كما بعث بخطابات إلى رئيس الصندوق ووزيرة التضامن الاجتماعي، يطالب فيها بنقله من المكتب والتحقيق في فساد هؤلاء الموظفين، غير أنه لم يتم الرد عليه حتى اللحظة.

"الفجر" تكشف وقائع فساد في مكتب تأمينات سيارات غرب الإسكندرية
"الفجر" تكشف وقائع فساد في مكتب تأمينات سيارات غرب الإسكندرية
"الفجر" تكشف وقائع فساد في مكتب تأمينات سيارات غرب الإسكندرية
"الفجر" تكشف وقائع فساد في مكتب تأمينات سيارات غرب الإسكندرية
"الفجر" تكشف وقائع فساد في مكتب تأمينات سيارات غرب الإسكندرية
"الفجر" تكشف وقائع فساد في مكتب تأمينات سيارات غرب الإسكندرية
"الفجر" تكشف وقائع فساد في مكتب تأمينات سيارات غرب الإسكندرية
"الفجر" تكشف وقائع فساد في مكتب تأمينات سيارات غرب الإسكندرية
"الفجر" تكشف وقائع فساد في مكتب تأمينات سيارات غرب الإسكندرية
"الفجر" تكشف وقائع فساد في مكتب تأمينات سيارات غرب الإسكندرية
"الفجر" تكشف وقائع فساد في مكتب تأمينات سيارات غرب الإسكندرية
"الفجر" تكشف وقائع فساد في مكتب تأمينات سيارات غرب الإسكندرية
"الفجر" تكشف وقائع فساد في مكتب تأمينات سيارات غرب الإسكندرية
"الفجر" تكشف وقائع فساد في مكتب تأمينات سيارات غرب الإسكندرية
"الفجر" تكشف وقائع فساد في مكتب تأمينات سيارات غرب الإسكندرية
"الفجر" تكشف وقائع فساد في مكتب تأمينات سيارات غرب الإسكندرية
"الفجر" تكشف وقائع فساد في مكتب تأمينات سيارات غرب الإسكندرية
"الفجر" تكشف وقائع فساد في مكتب تأمينات سيارات غرب الإسكندرية
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مصر فساد سيارات الاسكندرية اخبار

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