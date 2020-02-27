مهند حسني برفقة كلبه الخاص عبر "إنستجرام"

نشر الفنان مهند حسني مجموعة من الصور الجديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر "حسني" في هذه الصور مرتديا بنطال من اللون الأسود، وبلوفر من اللون الأبيض وطقما من الكوفيه والطاقية من اللون النبيتي مع النظارة الشمسية برفقة الكلب الخاص به.وكتب "حسني" على هذه الصور قائلا: السعادة لا تفعل أشياء ممتعة، السعادة تفعل أشياء ذات معنى، وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: حلوة قوي صورك يا نجم بنحبك قوي.وفي سياق أخر قدم "حسني" العديد من الأعمال الفنية منها الأب الروحي، ظل الرئيس، كلبش، قيد عائلي، علامة إستفهام.