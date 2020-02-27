ارتفاع إجمالي إصابات فيروس "كورونا" في ألمانيا إلى 44 حالة

سجلت ألمانيا، مساء اليوم الخميس، 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وبهذا يرتفع إجمالي المرضى إلى 44 حالة، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربيية.





وأعلنت ألمانيا، في وقت سابق من مساء اليوم، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة هينسبرغ.





وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، مساء أمس الأربعاء، إن "برلين على شفا انتشار لفيروس كورونا الجديد عقب ظهور حالات جديدة لم يعد من الممكن تتبعها حتى مصدر الفيروس الأصلي في الصين".



