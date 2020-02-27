هيثم شاكر يطلب من جمهوره مشاركته الغناء عبر خاصية الأستوري

شارك المطرب هيثم شاكر، فيديو لأغنيته "خاين" وطلب من الجمهور أن يشاركوها له وهم يغنوها من خلال "الستوري"،وذالك عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وذكر "شاكر" من خلال خاصية التعليقات بعض كلمات الأغنية "خليك مكاني ازاي أحبك وانت مش عايش عشاني؟؟ ياتري مين عايش في حالة الحيرة؟ شاركوني وانتو بتغنوها في الستوريز".يذكر أن أغنية "خاين" من ألبوم هيثم شاكر لعام 2016 وهي كلمات محمد عاطف وألحان محمد يحيي وتوزيع توما.والجدير بالذكر أن آخر أعمال هيثم شاكر مسلسل "حب عمري" والذي يشارك فيه عدد من الفنانين منهم مي القاضي وأماني كمال وسهر الصايغ.