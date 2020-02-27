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تعليق مصطفى بكري على انسحاب أثيوبيا من مفاوضات سد النهضة

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:53 م
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مصطفى بكري
مصطفى بكري
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي مصطفى بكري، على عدم مشاركة أثيوبيا في جلسة مفاوضات سد النهضة بواشنطن، مشيرًا إلى أن تصريحات أثيوبيا تشكل تراجعًا عن إتفاق المبادىء، وتعمدا واضحًا في استمرار الأزمة.

وأشار "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن إعلان أثيوبيا عدم مشاركتها في المفاوضات جاء بعدما وصلت عملية التفاوض إلى المرحلة الأخيرة، منوها بأن موقف مصر واضح، ولن تفرط في الأمن المائي بأي حال من الأحوال.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري أن عدم مشاركة أثيوبيا في المفاوضات يضع علامات استفهام، مؤكدا أن مصر حريصة على نيل حقوقها بالطرق السلمية والدبلوماسية.
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الكلمات المفتاحية

مصطفى بكري مصر انسحاب إثيوبيا اخبار

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