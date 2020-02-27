Advertisements
Advertisements
Advertisements

كاليفورنيا تعلن تسجيل إصابة 33 شخصًا بـ"كورونا"

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements

أعلنت ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 33 حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

وقال حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم: إن الولاية سجلت 33 إصابة إيجابية بفيروس كورونا الجديد "كونفيد 19"، وكان المسؤولين في الولاية على اتصال دائم مع الوكالات الفدرالية بشأن الفيروس، مضيفًا أنه "يتم متابعة 8400 شخص ممن وصلوا على متن رحلات جوية محلية".

وتابع نيوسوم: أن "أعلى أولوية للولاية الآن هي الحصول على مستلزمات الاختبار الطبية الخاصة بالفيروس"، مؤكدًا على أن "اللوازم الحالية لدى كاليفورنيا غير كافية".

واختتم كلامة قائلاً: إننا "لا نمتلك حاليًا سوى 200 مجموعة اختبار للفيروس، وهو رقم غير كاف، لكننا على اتصال دائم بالوكالات الفيدرالية، التي سترسل عددًا كبيرًا من مجموعات الاختبار الجديدة في الأيام المقبلة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا كاليفورنيا فيروس كورونا الولايات المتحدة

أخبار تهمك

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ يوم

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 10 ساعة

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ يوم

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 14 ساعة

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية يجهزها فايلر أمام صن داونز.. خروج لاعبين من التشكيل الأساسي

منذ حوالي 5 ساعات

الأرقام تُجيب.. أيهما أفضل لريال مدريد محمد صلاح أم كيليان مبابي؟

منذ ساعة

أول رد فعل رسمي من الزمالك على عقوبات السوبر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز

منذ ساعة و 28 دقيقة

كارثة تهدد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تعلن تسجيل سادس إصابة بفيروس "كورونا"

فيروس كورونا يقتحم بلدًا أوروبيًا جديدًا

إسبانيا تؤكد إصابة ثاني حالة بفيروس كورونا في البلاد

الصين تساعد الصناعات الرئيسية على العودة إلى العمل في أسرع وقت ممكن

اليابان تسجل 67 إصابة بفيروس كورونا على متن دايموند برنسيس

الجزائر تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:39 م

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

06:18 م

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

06:45 م

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز

08:53 م

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

08:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status