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خبير عسكري يكشف سر غياب وزير الدفاع وطنطاوي عن جنازة مبارك

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:37 م
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اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
كساب أحمد
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قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، إن وزير الدفاع الفريق محمد زكي، لم يحضر جنازة الرئيس الراحل حسني مبارك، لأنه في مأمورية خارج البلاد، أما سبب عدم حضور المشير حسين طنطاوي الجنازة، فيرجع إلى أنه يُعاني من التهاب في الأذن الوسطى، وقام اليوم بإعداد نعي للرئيس مبارك في احدى الصحف الكبرى.

وتابع "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المشير طنطاوي قام بزيارة الرئيس الأسبق في مستشفى المعادي، بعد خروجه من المجلس العسكري، لافتًا إلى أن "طنطاوي" من القادة العظام، وعدم حضوره الجنازة سببه عارض صحي لا أكثر.

ولفت إلى أن وجود شعب مصر في جنازة الرئيس الراحل كان جيد للغاية، وأمر لم يكن متوقع، معقبًا: "انا بصراحة مكنتش متوقع اللي حصل في جنازة مبارك".

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الكلمات المفتاحية

وفاة الرئيس حسني مبارك وزير الدفاع طنطاوي جنازة مبارك

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