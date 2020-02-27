أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

شهد النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 27 فبراير لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس:





نشرة أخبار الأهلي اليوم 27 / 2 / 2020





فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز





استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استبعاد الثنائي حسام عاشور وشريف إكرامي لاعبي الفريق الأحمر من قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.





وجاء قرر فايلر باستبعاد الثنائي لوجهة نظر فنية، حيث سيخوض الثنائي تدريبات تأهيلية صباح غد الجمعة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.





ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.





الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا





كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب رئيس النادي برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وتطير بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا في الأول من مارس المقبل استعدادًا لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويستضيف الأهلي صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في مباراة الذهاب والتي يطمع خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل مهتمه في مباراة الإياب.





تعرف على أخبار الأهلي اليوم الخميس





رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد





قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق لديه حلم التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأضاف فايلر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة صن داونز المقرر لها السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا :"لدينا الحلم لتحقيق اللقب لكنه لن يتحقق بسهولة ويحتاج لعدة عوامل تساعدك على تحقيق النجاح".





وزاد :"ليس هناك ضغوطًا على اللاعبين هم مجموعة كبيرة من اللاعبين ولديهم خبرات كبيرة".





وأشار :"رمضان صبحي غير جاهز لمواجهة السبت المقبل، ولا يمكن أن أحقق حاليا نسب مشاركته في مباراة العودة".





وأتم حديثه :"أي كلام عن عقد جلسة مع صالح جمعة ليس صحيحًا".





فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز





حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر من المشاركة أمام صن داونز الجنوب إفريقي.





وأكد فايلر في المؤتمر الصحفي غياب رمضان صبحي عن مباراة السبت المقبل، لعدم اكتمال تعافيه من الإصابة.





وأضاف فايلر بأن رمضان صبحي لديه مشكلة عضلية وتحتاج إلى وقت ولا أعرف موعد عودته.





موجز أخبار الأهلي اليوم الخميس





مرتضى منصور: "الأهلي كان عاوز يغلبنا بالعافية بسبب خسارتهم للسوبر"





شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن الأهلي كان يريد الفوز على الزمالك بـ"العافية" بسبب الخسارة في مباراة السوبر المصري الأخيرة.



وأكد مرتضى في جلسته مع لاعبيه عبر فيديو على قناته على اليوتيوب أن ما تعرض له إمام عاشور لاعب الفريق أكبر دليل على أن النادي على حق من قبل بالمطالبة بتأجيل اللقاء بسبب حالة الشحن.



وواصل: "ماذا كنت سأفعل حال تعرض أيًا من لاعبينا للإصابة في لقاء الأهلي وقبل مواجهة الترجي التونسي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا".



وأضاف "الأهلي كان عاوز يغلبنا بالعافية بسبب خسارتهم للسوبر".





بيراميدز يجس نبض نجم الأهلي للحصول على خدماته





دخل مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، في مفاوضات شفوية مع أحمد فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل الحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتلقى فتحي، بعض الاتصالات من جانب مسؤولي بيراميدز لاستطلاع رأيه حول إمكانية إرتداء قميص الفريق بالموسم الجديد، خاصةً مع إنتهاء عقده مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري.





ولم يُبدي فتحي، أي أراء لمسؤولي بيراميدز سبورت، مكتفيًا بتأجيل كل تلك المفاوضات خاصةً أن الفريق لديه مباريات هامة بدوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن ينتهي عقد فتحي، مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي دون الرجوع إلى ناديه، في حال عدم توقيع عقود تجديده.



