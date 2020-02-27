العناني وسفير السعودية يشهدان فض أغلفة أول قطع أثرية بمتحف العاصمة (فيديو)

شهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار يرافقه السفير أسامة النقلي سفير السعودية بالقاهرة، فض غلاف أول 4 قطع أثرية بمتحف العاصمة الإدارية الجديدة.



جاء ذلك أثناء إهداء السفير قطعة من كسوة الكعبة المشرفة للعام الماضي أهدتها المملكة لمتحف الآثار بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف.



وكانت القطع عبارة عن ثلاثة تماثيل حجرية يصل عمرها إلى أكثر من 3000 عام والرابعة تابوت خشبي رائع ذا ألوان زاهية.



وعبر السفير أسامة النقلي سفير السعودية بالقاهرة، عن سعادته بشهود هذا الحدث واصفًا إياه بالتاريخي.



ويقام متحف العاصمة على مساحة ٨٥٠٠ متر مربع ، ويضم حوالي الف قطعة أثرية تؤرخ لعواصم مصر المختلفة على مر التاريخ، و سيتم تخصيص فاترينة لكل عاصمة من العواصم الإدارية، لتسليط الضوء على النواحى الإدارية متشملة الأختام والرسائل والصادر والوارد والتبادل التجاري قديمًا، إلى جانب عرض العديد من العملات التي توضح بداية ونهاية الحكم لكل فترة، عن طريق عرض مجموعة مختلفة من القطع الأثرية التي تعكس ثراء تاريخ مصر الحضاري والثقافي.