Advertisements
Advertisements
Advertisements

العناني وسفير السعودية يشهدان فض أغلفة أول قطع أثرية بمتحف العاصمة (فيديو)

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:28 م
Advertisements
اللقاء
اللقاء
حسام زيدان
Advertisements
شهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار يرافقه السفير أسامة النقلي سفير السعودية بالقاهرة، فض غلاف أول 4 قطع أثرية بمتحف العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك أثناء إهداء السفير قطعة من كسوة الكعبة المشرفة للعام الماضي أهدتها المملكة لمتحف الآثار بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف.

وكانت القطع عبارة عن ثلاثة تماثيل حجرية يصل عمرها إلى أكثر من 3000 عام والرابعة تابوت خشبي رائع ذا ألوان زاهية.

وعبر السفير أسامة النقلي سفير السعودية بالقاهرة، عن سعادته بشهود هذا الحدث واصفًا إياه بالتاريخي.

ويقام متحف العاصمة على مساحة ٨٥٠٠ متر مربع ، ويضم حوالي الف قطعة أثرية تؤرخ لعواصم مصر المختلفة على مر التاريخ، و سيتم تخصيص فاترينة لكل عاصمة من العواصم الإدارية، لتسليط الضوء على النواحى الإدارية متشملة الأختام والرسائل والصادر والوارد والتبادل التجاري قديمًا، إلى جانب عرض العديد من العملات التي توضح بداية ونهاية الحكم لكل فترة، عن طريق عرض مجموعة مختلفة من القطع الأثرية التي تعكس ثراء تاريخ مصر الحضاري والثقافي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

متحف العاصمة الإدارية الجديدة السياحة السعودية الاثار

أخبار تهمك

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ ساعة و 23 دقيقة

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 10 ساعة

الأرقام تُجيب.. أيهما أفضل لريال مدريد محمد صلاح أم كيليان مبابي؟

منذ ساعة

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز

منذ ساعة و 28 دقيقة

أول رد فعل رسمي من الزمالك على عقوبات السوبر

منذ أقل من ساعتين

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ يوم

كارثة تهدد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية يجهزها فايلر أمام صن داونز.. خروج لاعبين من التشكيل الأساسي

منذ حوالي 5 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 14 ساعة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"الآثار" تفتتح معرضًا مؤقتًا للرياضة عبر العصور.. (صور)

شاهد.. آخر صور للمومياوات الملكية قبل نقلها للمتحف القومي للحضارة

مدير ترميم متحف التحرير يعلن أشهر التوابيت المنقولة مع المومياوات الملكية إلى الفسطاط

متحف يؤرخ لعواصم مصر من منف إلى القاهرة.. تعرف على مكانه

لوحة فارسية و"كلجة" لشرب الحيوانات.. أهم القطع العائدة لمتحف الحضارة (فيديو)

تمهيدًا لافتتاحه.. وزير الآثار يتفقد متحف العاصمة الإدارية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:39 م

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

06:18 م

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

06:45 م

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز

08:53 م

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

08:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status