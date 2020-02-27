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استشاري أمراض صدرية: فيروس كورونا "حرب"
الخميس 27/فبراير/2020 - 09:22 م
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أمنية فوزي
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طالب الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة أمراض الصدر والدرن، المواطنين بإيقاف الشائعات الخاصة بفيروس كورونا، قائلًا: "بطلوا إشاعات، مفيش بلد تقدر تخبي إصابات فيروس كورونا".
وتابع "المغازي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "ليس من مصلحة أي دولة إنها تخبي فيروس كورونا".
وأكد استشاري الأمراض الصدرية، أن الدولة المصرية تتعامل بشفافية كبيرة مع فيروس كورونا، موضحًا أن فيروس كورونا يشبه الحرب.
وتابع "المغازي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "ليس من مصلحة أي دولة إنها تخبي فيروس كورونا".
وأكد استشاري الأمراض الصدرية، أن الدولة المصرية تتعامل بشفافية كبيرة مع فيروس كورونا، موضحًا أن فيروس كورونا يشبه الحرب.
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