استشاري أمراض صدرية: فيروس كورونا "حرب"

طالب الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة أمراض الصدر والدرن، المواطنين بإيقاف الشائعات الخاصة بفيروس كورونا، قائلًا: "بطلوا إشاعات، مفيش بلد تقدر تخبي إصابات فيروس كورونا".



وتابع "المغازي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "ليس من مصلحة أي دولة إنها تخبي فيروس كورونا".



وأكد استشاري الأمراض الصدرية، أن الدولة المصرية تتعامل بشفافية كبيرة مع فيروس كورونا، موضحًا أن فيروس كورونا يشبه الحرب.

