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استشاري أمراض صدرية: فيروس كورونا "حرب"

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:22 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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طالب الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة أمراض الصدر والدرن، المواطنين بإيقاف الشائعات الخاصة بفيروس كورونا، قائلًا: "بطلوا إشاعات، مفيش بلد تقدر تخبي إصابات فيروس كورونا".

وتابع "المغازي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "ليس من مصلحة أي دولة إنها تخبي فيروس كورونا".

وأكد استشاري الأمراض الصدرية، أن الدولة المصرية تتعامل بشفافية كبيرة مع فيروس كورونا، موضحًا أن فيروس كورونا يشبه الحرب.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا شائعات الدولة المصريه الحرب

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