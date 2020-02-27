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فرنسا تؤكد وجود 38 حالة إصابة بفيروس كورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:08 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أكدت فرنسا، مساء اليوم الخميس، على وجود 38 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية، يوم أمس الأربعاء، أن شخصًا آخر يعاني من فيروس كورونا توفي في البلاد، كما ثبتت إصابة مواطن فرنسي سافر إلى منطقة لومباردي الإيطالية.

هذا وأصبحت فرنسا في حالة تأهب قصوى، بعد أن أصبحت إيطاليا المجاورة جبهة جديدة في المعركة العالمية؛ لاحتواء انتشار فيروس كورونا، والذي قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية: إنه "من المحتمل أن يتحول إلى وباء"، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأوضح مدير وزارة الصحة جيروم سالومون: أن وفاة رجل يبلغ من العمر 60 عامًا والذي أدخل إلى المستشفى في باريس في حالة خطيرة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء كانت واحدة من ثلاث حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مضيفًا: "لسوء الحظ، مات خلال الليل".

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس فرنسا

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