فرنسا تؤكد وجود 38 حالة إصابة بفيروس كورونا

أكدت فرنسا، مساء اليوم الخميس، على وجود 38 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية، يوم أمس الأربعاء، أن شخصًا آخر يعاني من فيروس كورونا توفي في البلاد، كما ثبتت إصابة مواطن فرنسي سافر إلى منطقة لومباردي الإيطالية.





هذا وأصبحت فرنسا في حالة تأهب قصوى، بعد أن أصبحت إيطاليا المجاورة جبهة جديدة في المعركة العالمية؛ لاحتواء انتشار فيروس كورونا، والذي قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية: إنه "من المحتمل أن يتحول إلى وباء"، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".



