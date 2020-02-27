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مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:18 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تنظيم رحلات للجماهير في لقاء الإياب أمام الترجي التونسي بالدور ربع النهائي ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة الذهاب غدًا الجمعة في الدور ربع النهائي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

ويقام لقاء الإياب في رادس يوم 6 مارس المقبل.

وجاء قرار إدارة الزمالك لدعم ومساندة اللاعبين في مواجهة الإياب والتي ستكون صعبة من أجل العودة بنتيجة إيجابية.

وحصد الزمالك مؤخرًا لقب كأس السوبر الافريقي على حساب الترجي التونسي في قطر.
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رياضة الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

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