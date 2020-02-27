المسماري يحذر من انتقال إرهاب تركيا إلى العالم (فيديو)





وجه الجيش الوطني الليبي، تحذيرًا إلى الميليشيات الموالية لتركيا، كاشفًا عن الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات التابعة لتركيا وللوفاق تجاه المدنيين في العاصمة الليبية طرابلس.





هذا وأكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، على أن الميليشيات تقصف الأحياء السكنية بالمدفعية الثقيلة، محذرًا من انتقال إرهاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ليبيا إلى العالم، موضحاً أن " الميليشيات ارتكبت 31 خرقًا لهدنة وقف إطلاق النار في أقل من 24 ساعة، باستخدام الأسلحة الثقيلة، حسبما نقلت منصة "مداد نيوز".





كما أكد عزم الجيش الليبي على وقف اعتداء الميليشيات على المدنيين، فأعلن عن إسقاط الجيش الليبي لطائرتين تركيتين مسيرتين، ورصد كل مواقع إطلاق القذائف من داخل طرابلس، والرد على مصادر النيران، التي تخترق الهدنة وتروع المدنيين.



