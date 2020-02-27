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الخارجية الأندونسية تطلب السماح لمواطنيها بأداء العمرة

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:27 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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طالبت وزارة الخارجية الإندونيسية، اليوم الخميس، من الرياض السماح للإندونيسيين بأداء العمرة، بعد أن علق المئات منهم في مطار جاكرتا إثر منع دخول مواطني عدة دول السعودية بسبب فيروس كورونا.

وعادة ما ترسل إندونيسيا، وهي أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، زهاء مليون شخص لأداء العمرة كل عام.


كانت وزارة الخارجية السعودية، علقت الأربعاء، الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، وكذلك أوقفت الوزارة الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة في السعودية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنها علقت استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، مستثنية من ذلك السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

كما أكدت المملكة أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، مجددة دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا المواطنين العمرة الرياض الرى الخارجية الاندونسية

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