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أوباميانج يقود هجوم آرسنال أمام أولمبياكوس بالدوري الأوروبي

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:53 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أولمبياكوس اليوناني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الدوري الاوروبي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : بيليرين - موستافي - ديفيد لويز - ساكا.

خط الوسط : تشاكا - سيبايوس - نيكولاس بيبي - مسعود اوزيل.

خط الهجوم : اوباميانج - لاكازيت.

وحقق فريق أرسنال فوزا هاما على فريق اولمبياكوس باليونان بنتيجة هدف نظيف أحرزه المهاجم الفرنسي الكسندر لاكازيت قبل نهاية المباراة.

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