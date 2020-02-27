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سولشاير يعلن تشكيلة مانشستر يونايتد لمواجهة كلوب بروج

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:50 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق كلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الدوري الاوروبي.


وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : روميرو.

خط الدفاع : وان بيساكا - ماجوير - بايلي - لوك شاو.

خط الوسط : برونو فيرنانديز - ماكتوميناي - دانييل جيمس - فريد - خوان ماتا.

خط الهجوم : إيجالو.

وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بين فريق مانشستر يونايتد وفريق كلوب بروج البلجيكي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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