الإفتاء: المتطرفون تحدثوا عن قرار وقف العمرة بشكل خاطئ

قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بعض المتطرفين يحاولون تحليل قرار السعودية بوقف رحلات العمرة بشكل غير صحيح.



ووجه "عمران"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" رسالة للمواطنين، قائلًا: "لكل مشتاق للعمرة رسول الله ذهب إلى العمرة وأحرم ولكن قضاء الله لم يريد أن يقوم بالعمرة في هذا العام، موضحًا أن العمرة سنة.



وتابع أمين عام الفتوى: "إذا كنت تريد أن تزور البيت أو النبي، فيجب أن يكون هناك حفظ لمصالح العباد ودفع الشرور عن العباد".

