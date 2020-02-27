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مرتضي منصور يرد بقوة على عقوبات اتحاد الكرة

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:44 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر الرياضي
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أعلن مجلس إدارة النادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور عن أولي خطواته القانونية للرد على قرارات اتحاد الكرة بشأن العقوبات التي صدرت من جانب لجنة الإنضباط والأخلاق بالجبلاية ضد لاعبي الفريق الأبيض بعد الأحداث المؤسفة خلال لقاء السوبر المصري أمام الأهلي.

وكشف مرتضي منصور في تصريحات اليوم الخميس أنه كلف الشئون القانونية في نادي الزمالك بتقديم تظلم رسمي إلي لجنة التظلمات باتحاد الكرة ضد عقوبات لجنة الإنضباط، مؤكدًا أن هذه العقوبات صدرت مجاملة للنادي الأهلي.

وأكد رئيس الزمالك أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي هو السبب الرئيسي وراء الأحداث المؤسفة في مباراة السوبر المصري وقال: " كهربا من بدأ الاشتباك مع طارق حامد كما دخل في مشاجرة مع عبد الله جمعة عقب نهاية المباراة".

وكانت لجنة الإنضباط قررت معاقبة إمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الفريق بالإيقاف لنهاية الموسم وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف شيكابالا 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة 3 مباريات وغرامة 50 ألف.

كما قررت اللجنة منع مرتضي منصور من المشاركة في أي نشاط لكرة القدم لمدة 3 مباريات وغرامة 200 ألف جنيه.

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