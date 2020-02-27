غلق جزئي لتقاطع شارعي ربيع الجيزي ونور المصطفى بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع مختلف الجهات بتنفيذ أعمال نقل لخطوط مياه الشرب والمتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق (الخط الرابع) مما يضطرها إلى غلق تقاطع شارعى ربيع الجيزى مع نور المصطفى لمدة 9 أيام مقسمة كالتالى:





– من الجمعة الموافق 28/2/2020 حتى الأحد الموافق 1/3/2020 .

– من يوم الجمعة الموافق 6/3/2020 حتى الأحد الموافق 8/3/2020 .

– من يوم الجمعة الموافق 13/3/2020 حتى يوم الأحد الموافق 15/3/2020 .

على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً .





ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولى الجهات المعنية بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة للإنتهاء من الأعمال وفتح الطريق أمام حركة المرور دون تأخير، على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع التكدسات وإرشاد المارة والمركبات فى الإتجاهات المخصصة للسير بمناطق الأعمال.





وعليه قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين وتسهيل حركة المرور.



