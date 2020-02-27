جامعة الإسكندرية تبحث مع وفد "بن زايد" سبل التعاون بمجال الذكاء الاصطناعي

استقبل، اليوم الخميس، الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، الشيخ صالح السعدي مبعوث السفارة الإمارتية يرافقه وفد جامعة محمد بن زايد للذكاء الإصطناعي في أبوظبي، وذلك لبحث سبل التعاون والإستفادة من خبرة جامعة الإسكندرية فى إعداد الكوادر البشرية اللازمة للتدريس هناك، فضلًا عن تقديم المنح الدراسية لمرحلتى الماجستير والدكتوراه.



وأكد الدكتور الكردى خلال الزيارة إلى أن جامعة الإسكندرية تحرص على مواكبة كل ماهو حديث ومتطور، وأن مجال الذكاء الإصطناعي يعد أحد أهم المجالات في الحاضر والمستقبل وسيسهم في تطوير وأستحداث تكنولوجيات ومنتجات عديدة.



ولفت إلى أن جامعة الاسكندرية لديها أقدم قسم لهندسة الحاسب على مستوى جمهورية مصر العربية، وأكد أن خريجوه يتقلدون أهم المناصب في الشركات العالمية، وأضاف ان الجامعة أنشأت أيضًا كلية الحاسبات وعلوم البيانات والتي تعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، من حيث مستوى البرامج المتطورة التى تقدمها، وأشار إلى أن الجامعة وقعت مؤخرًا إتفاقية مع جامعة حمدان بن محمد الذكية للتعاون فى تطوير منظومة التعليم الذكى، وخلق قنوات مشتركة لنقل ونشر وإثراء وتوطين المعرفة فى العالم العربي من خلال تطوير وتوفير المحتوى التعليمى والمعرفى القائم على نهج التعليم الذكى والتعلم مدى الحياة.



فيما أشارت الدكتورة ريم الأورفلى مدير إدارة شئون الطلاب، أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الإصطناعى ترتكز على البحوث العلمية وتهدف إلى تقديم برامج متخصصة في مجال الذكاء الإصطناعي، من خلال تقديم الدرجات العلمية وشهادات الماجستير والدكتوراه والتي ستساهم في دعم الطلاب للوصول إلى المستوى الفكري المطلوب في بيئة حديثة ومتميزة.



جاء ذلك بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان جويفل مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون تدويل التعليم والتعاون الدولى، والدكتور أحمد يونس وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب.