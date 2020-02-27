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انهيار "يسرا" و"الهام شاهين" في جنازة "مبارك" .. (صور)

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:11 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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حرص بعض نجوم الفن المصريين على التواجد أثناء مراسم الجنازة العسكرية للرئيس الراحل محمد حسني مبارك أمس، الذي وفاته المنية صبح أمس الأول الثلاثاء.

وكانت الفنانة يسرا، والفنانة الهام شاهين من أوليات الفنانات اللاتي حرصن على حضور الجنازة للرئيس الراحل، وخلال لقائهما مع جمال مبارك أصيبتا بالانهيار.

ومنذ تأكيد خبر وفاة "مبارك"، توالت تفاعلات فناني ورموز مصر الرياضية والعامة على رثاء الرئيس الراحل بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها "تويتر"، من خلال الصور وبعض الكلمات المعبرة.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجنازة العسكرية أمس الأربعاء، بجانبه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمستشار عدلي منصور، الرئيس المصري السابق وعدد من كبار رجال الدولة والرموز المصرية.

وجرى تشييع جثمان "مبارك" من ساحة مسجد المشير طنطاوي بالتجمع، عقب قل جثته بالهليكوبتر من مستشفى المعادي العسكري، في جنازة عسكرية مهيبة.

وكانت قد أعلنت الحكومة المصرية حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في جميع انحاء الجمهورية.
انهيار "يسرا" و"الهام شاهين" في جنازة "مبارك" .. (صور)
انهيار "يسرا" و"الهام شاهين" في جنازة "مبارك" .. (صور)
انهيار "يسرا" و"الهام شاهين" في جنازة "مبارك" .. (صور)
انهيار "يسرا" و"الهام شاهين" في جنازة "مبارك" .. (صور)
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