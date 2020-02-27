أسعار الذهب ترتفع خلال تعاملات اليوم الخميس





ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار والبورصة الأمريكية مع تزايد المخاوف من تحول فيروس كورونا لوباء عالمي.









وتضع أسواق العقود الآجلة في التوقيت الحالي احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي بخفض معدل الفائدة من أجل مواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية.





وحذرت السلطات الصحية الأمريكية من احتمال حدوث تحول الفيروس إلى وباء، على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب قال إن احتمالية إصابة البلاد منخفضة للغاية.





ونما اقتصاد الولايات المتحدة بنفس التقديرات الأولية البالغة 2.1 بالمائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، فيما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع المنصرم.





وارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الإنتظار بنسبة 5 بالمائة خلال الشهر الماضي، في الوقت الذي هبطت فيه طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات.





وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 1661.30 دولار للأوقية.





وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 1655.19 دولار للأوقية.





وهبط المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.6 بالمائة ليسجل مستوى 98.394.