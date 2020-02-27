Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الذهب ترتفع خلال تعاملات اليوم الخميس

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:37 م
Advertisements
أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
Advertisements

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار والبورصة الأمريكية مع تزايد المخاوف من تحول فيروس كورونا لوباء عالمي.


وتضع أسواق العقود الآجلة في التوقيت الحالي احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي بخفض معدل الفائدة من أجل مواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية.

وحذرت السلطات الصحية الأمريكية من احتمال حدوث تحول الفيروس إلى وباء، على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب قال إن احتمالية إصابة البلاد منخفضة للغاية.

ونما اقتصاد الولايات المتحدة بنفس التقديرات الأولية البالغة 2.1 بالمائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، فيما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع المنصرم.

وارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الإنتظار بنسبة 5 بالمائة خلال الشهر الماضي، في الوقت الذي هبطت فيه طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات.

وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 1661.30 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 1655.19 دولار للأوقية.

وهبط المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.6 بالمائة ليسجل مستوى 98.394.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وباء عالمي فيروس كورونا العقود الاجلة التسليم الفوري أسعار الذهب

أخبار تهمك

"كلاسيكو الوجع".. الاحباط يُخيم على موقعة ريال مدريد وبرشلونة

منذ 40 دقيقة

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 21 ساعة

الأرصاد: ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ ساعة

فايلر يرد على تصريحات مدرب صن داونز.. ويلمح لإمكانية استبعاد "المتمردين"

منذ 39 دقيقة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 8 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية يجهزها فايلر أمام صن داونز.. خروج لاعبين من التشكيل الأساسي

منذ ساعة و نصف

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ 40 دقيقة

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ 34 دقيقة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ارتفاع جديد فى اسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم الجمعة 20/9/2019

أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في أسبوعين بنهاية التعاملات اليوم

أسعار الذهب تتراجع بشكل طفيف بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

أسعار الذهب تتحول للصعود بعد تصريحات "ترامب"

ارتفاع أسعار الذهب نهاية التعاملات اليوم الإثنين

الذهب يسجل أعلى مستوي في 3 أشهر بنهاية التعاملات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:18 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

05:43 م

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

06:45 م

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

06:39 م

مفاجأة مدوية يجهزها فايلر أمام صن داونز.. خروج لاعبين من التشكيل الأساسي

05:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status