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"شركات السياحة": لا نعلم موعد استئناف رحلات العمرة

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:34 م
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رحلات العمرة
رحلات العمرة
أمنية فوزي
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علق باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، على قرار السعودية الخاص بتعليق رحلات العمرة بسبب فيروس كورونا، قائلًا إنه سيتم تعليق جميع رحلات العمرة، ولا رحلات في الوقت الحالي.

وتابع "السيسي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "ننتظر قرارات المملكة العربية السعودية الخاصة باستئناف رحلات العمرة مرة أخرى، ولا نعلم موعد عودة الرحلات".

وأوضح نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن القرار مؤقت، والهدف الأساسي منه هو عدم نقل الوباء، متابعًا: "ما يهمنا هو حماية الجميع من وباء كورونا".
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا شركات السياحة تعليق العمرة المملكة العربية السعودية

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