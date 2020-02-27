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على طريقة البرج.. فوفلو تعلن الكشف عن 4 شاحنات جديدة بطريقة مبتكرة (فيديو)

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:14 م
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من الفيديو
من الفيديو
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كشفت شركة فولفو عن شاحنتها الجديدة بطريقة مبتكرة، حيث ظهر في فيديو الكشف عن الشاحنة، 4 شاحنات متراصة فوق بعضها أثناء سيرها في طريق ممطر بجرأة وثقة، ويهدف الإعلان التمهيد للكشف عن 4 شاحنات جديدة قوية لدرجة كافية لحمل أطنان من الحمولة بأمان.

ونشرت شركة فولفو فيديو آخر يظهر ما وراء الكواليس، وقد استغرق التحضير لهذا الإعلان أسابيع والعديد من المعدات والتجهيزات وحتى حضور الدفاع المدني في البلد التي صور فيها الإعلان.

فيديو الكشف عن شاحنات فولفو الجديدة


فيديو كواليس الكشف عن شاحنات فولفو الجديدة

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