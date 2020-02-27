القس رفعت فكري يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة سيامة أسقف جديد في أبو قرقاص

هنأ القس الإنجيلي رفعت فكري، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بمناسبة السيامة الأسقفية للآب بشارة جودة، أسقفًا على إيبارشية أبوقرقاص – المنيا.



وعبر " فكري"، في بيان له، اليوم الخميس، عن سرورة للكنيسة الكاثوليكية ولبطريركها ولشعبها، بمناسبة رسامة الأسقف الجديد، متمنيًا لنيافته وللكنيسة كل تقدم ونجاح.