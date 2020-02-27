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القس رفعت فكري يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة سيامة أسقف جديد في أبو قرقاص

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:16 م
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القس رفعت فكري
القس رفعت فكري
حازم رفعت
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هنأ القس الإنجيلي رفعت فكري، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بمناسبة السيامة الأسقفية للآب بشارة جودة، أسقفًا على إيبارشية أبوقرقاص – المنيا.

وعبر " فكري"، في بيان له، اليوم الخميس، عن سرورة للكنيسة الكاثوليكية ولبطريركها ولشعبها، بمناسبة رسامة الأسقف الجديد، متمنيًا لنيافته وللكنيسة كل تقدم ونجاح.
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