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الصحة الإمارتية: استعدينا مبكرًا للتعامل مع أى تداعيات محتملة لتفشي "كورونا"

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:54 م
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وزير الصحة الإمارتي
وزير الصحة الإمارتي
وكالات
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قال وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن العويس، مساء اليوم الخميس، إن "بلاده استعدت مبكرًا للتعامل مع أيّ تداعيات محتملة لتفشي فيروس كورونا الجديد".

وأضاف العويس: "تُجري الطواقم الطبية العاملة الفحوص اللازمة لمخالطي المصابين بالفيروس، أو المشتبه في إصابتهم به، على مدار الساعة، وترصد أيّ تطورات تتعلق بتفشّي الفيروس في أي منطقة جديدة من العالم".

كما دعى إلى عدم المبالغة في القلق والتهويل من خطورة الفيروس، وإلى الثقة بإجراءات وزارة الصحة والجهات المختصة في هذا الشأن، بحسب "الإمارات اليوم"، مشيرًا أن "منظمة الصحة العالمية، لم تُوصِ بحظر الطيران، ولو رأت في ذلك ضرورة لقرّرته"، مشددا على أن الدولة تتعامل بشفافية تامة في ما يتعلق بعدد الإصابات وطرق التعامل معها.

وأردف قائلاًَ: "ليس لدينا ما نخفيه، وقد أعلنّا في يوم واحد عن أربع إصابات، والعزل الطبي في الأمراض المعدية إجراء متعارف عليه، ونطبّقه وفق أفضل التوصيات والممارسات العالمية.

كما شدد على أن "مناطق العزل مجهّزة بالكامل بطريقة تضمن عدم انتقال الفيروس إلى المناطق المجاورة، أو الطواقم الطبية العاملة، بأيّ حال من الأحوال".

وأضاف أن القادمين من المناطق الموبوءة بالفيروس، يخضعون للفحص الطبي، سواء ظهرت عليهم الأعراض أم لم تظهر، حيث تم تخصيص مركز اتصال يعمل على مدار الساعة للتقصّي والمتابعة، فيما تم وضع الإجراءات الرقابية الخاصة بالمدارس والحضانات والمؤسسات التعليمية، إلى جانب تنفيذ حملات توعية.

في سياق متصل، حذرت الخارجية الإماراتية مواطنيها من السفر إلى 5 دول بسبب تفشي فيروس "كورونا"، وأكدت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء يوم أمس الأربعاء، أن سفارة الإمارات في كوريا الجنوبية وإيطاليا دعت المواطنين إلى تأجيل سفرهم إلى هاتين الدولتين، كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الصحة الإمارتية الصحة الإمارات

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