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كارتيرون يكشف سبب استبعاد ثنائي الزمالك أمام الترجي بدوري الأبطال

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:01 م
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المؤتمر الصحفي لمدرب الزمالك
المؤتمر الصحفي لمدرب الزمالك
رامي بشاي
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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن سبب استبعاد يوسف أوباما ومحمد عواد من قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة قوية أمام الترجي الرياضي التونسي بذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الترجي الرياضي التونسي: "سعيد جدا ومتحمس بوجود الزمالك في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مواجهة الترجي لن تكون سهلة بالمرة لأننا نواجه خصم صعب مثل الترجي الذي فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا آخر نسختين".

 

وتابع: "أوباما وعواد تعرضا للإصابة لذلك فضلنا عدم تواجدهما في مباراة اليوم، سيكونا جاهزين في مباراة العودة، مباريات المواجهة الواحدة تختلف تماما عن مباريات الذهاب والعودة".

 

وأضاف: "الأهم بالنسبة لنا الفوز في مباراة الذهاب، غياب يوسف أوباما سيكون سبب في تغيير الطريقة المعتادة ولكننا نمتلك العناصر القادرة على سد أي غياب".

 

وواصل: "لم نتحدث عن أحداث مباراة السوبر، هذه الأحداث للنسيان، أتذكر جيدا أننا أبطال السوبر الإفريقي والمصري وهذا أمر قد يعطينا دفعة معنوية كبيرة في مباراة الترجي ببطولة دوري أبطال أفريقيا".

 

واستكمل: "جدول المبارايات مضغوط جدا ويستهلك مجهودا ذهنيا وبدنيا كبيرا من اللاعبين، يوم مباراة القمة التي لم تلعب شهد سقوط العديد من الأمطار وهذا كان سيؤثر بشكل سلبي على الفريق".

 

وواصل: "علينا التركيز على مباراة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، هي الحدث الأهم الان وكل الأحداث الماضية لا نركز فيها خلال الوقت الحالي".

 

واختتم كارتيرون تصريحاته: "نجحنا في الفوز ببطولتي سوبر في الدوحة وأبوظبي بحضور الكثير من جماهير نادي الزمالك، سعيد جدا بتواجدهم في المدرجات، وأي عرض استقبلته فهو بفضل نادي الزمالك ولكني أركز فقط بمشواري مع الفريق ولا أفكر في شيء أخر".

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كارتيرون رياضة امطار الزمالك أمام الترجي الترجي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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