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الفارس محمد زيادة يحقق إنجازا تاريخيا بالفوز بذهبية بطولة الجائزة الكبرى بالإمارات

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:48 م
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بوابة الفجر
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حقق محمد طاهر زيادة فارس منتخب مصر للفروسية إنجازا كبيرا بالحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة الجائزة الكبرى ( كأس سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة).


ويصنف هذا الكأس كأعلى كأس على مستوى العالم في منافسات الفروسية والتي تسمى بطولة الخمسة نجوم في إنجاز تاريخي وجديد للفروسية المصرية التي نجحت في تحقيق انجازات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ومنها التأهل إلى دور الألعاب الأولمبية رقم32 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل بعد غياب دام نحو 60 عاما. 

وأشاد مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق وسط مشاركة أفضل فرسان العالم في أقوى البطولات، ومع ذلك تفوق محمد زيادة ألذي يعد من أصغر الفرسان المشاركين سنها، ولكنه تفوق بمهارته العالية.

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