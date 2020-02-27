ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

تلقى الفريق الأول بالنادي الأهلي ضربة قوية قبل مواجهة صن داونز يوم السبت المقبل في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.









وتأكد غياب رمضان صبحي لاعب الأهلي وصانع ألعاب الفريق عن اللقاء الصعب والمرتقب بعد توصية من الجهاز الطبي للفريق بعدم مشاركته في المباراة.





وأبلغ الفريق الطبي للاهلي المدير الفني فايلر بعدم مشاركة رمضان صبحي في اللقاء لتجنب أى مضاعفات جديدة فى إصابته بعد تعرضه لتمزق فى العضلة الخلفية.









واستقر فايلر على استبعاد رمضان صبحي من حساباته في اللقاء وفي حالة التفكير في مشاركته قد يكون في الشوط الثاني حال الاحتياج لخدماته في المباراة.



