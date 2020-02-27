الرئيس الروسي يكشف حقيقة "خطة سرية" حول شبيهه





أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الخميس، أنه "رفض خطة سرية يكلف بموجبها أشخاص يشبهونه كثيرًا، بأن يحلوا مكانه خلال أحداث قد تشمل مخاطر عالية".





وأجاب بوتين على وجهه صحفي في وكالة (إيتار تاس): "هل أنت بوتن الحقيقي؟"، قائلاً: "نعم"، وذلك خلال سلسة مقابلات بمناسبة الذكرى العشرين لبدء توليه مناصب قيادية في البلاد.





وجاء السؤال في إطار استفسارات تنتشر على محركات البحث بشأن ما يُنشر عن احتمال وجود شبيه لبوتن، وحول هذه النقطة قال: "رفضت أن يكون لدي أشخاص يشبهونني".





وتابع: "كان ذلك خلال الأوقات الأصعب من مرحلة مكافحة الإرهاب مطلع العام ألفين، عندما كانت روسيا في حرب مع الحركة الانفصالية في الشيشيان"، وفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس".





وبعد تعيينه رئيسًا للوزراء نهاية 1999 شن بوتين الحرب الثانية على الشيشان، والتي أدت إلى استعادة الجيش الروسي هذه الجمهورية السوفيتية السابقة، وحول إمكانية أن يحل شبيه مكان بوتين في المواقف الخطيرة، أجاب الرئيس الروسي بـ"نعم".





ويتم تدوال على الإنترنت فرضيات تقول: إن "بوتين الحقيقي توفي، وحلّ مكانه شبيه له".





ويبرر مطلقو هذه الفرضيات ذلك بأن وجه الرئيس الروسي لم يتأثر بمرور السنين (67 عامًا) أو إلمامه المحدود بالألمانية رغم أنه عمل في ألمانيا الشرقية عندما كان عميلا لـ "كي جي بي" أو المخابرات السوفيتية.





وفي علم 2015م لم يظهر بوتين علنًا لمدة 10 أيام، مما أثار تكهنات عديدة حول ذلك؛ حيث أشار البعض إلى أنه أطيح به في انقلاب أو أنه مريض أو متوفى.



