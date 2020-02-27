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أمانة القصيم تعلن إغلاق أسواق الطيور في بريدة "احترازيا"

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:31 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت أمانة منطقة القصيم، اليوم الخميس، إغلاق أسواق الطيور بمدينة بريدة وكافة محافظات المنطقة حتى إشعار آخر، كإجراء احترازيا بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

كانت وزارة الخارجية السعودية، علقت الأربعاء، الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، وكذلك أوقفت الوزارة الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة في السعودية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنها علقت استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، مستثنية من ذلك السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

كما أكدت المملكة أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، مجددة دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا غلق الرى احترازيا أمانة القصيم أسواق الطيور

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