'بالأسود' .. نادين نسيب تتألق برفقة ابنتها (صور)

نشرت الفنانة نادين نسيب مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت "نسيب" في هذه الصور برفقة ابنتها مرتديان فستانا من نفس التصميم ذو اللون الأسود، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها، وإرتدائها لبعض من الإكسسورات الرقيقة.وكتبت "نسيب" على هذه الصور قائلة: أنت تكبر سريعا جداً في الوقت الذي تحلق فيه، أنت تتشابك مع فتاة شابة جميلة جدا.وتابعت "نسيب" قائلة: أحبك كثيراً أعز صديق لي ابنتي أحب حياتي وستظلي دائما جنتي الأبدية، وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: ربنا يخليهالك يارب ويحفظكم وتشوفيها أجمل عروسة.وفي سياق أخر شاركت "نسيب" في العديد من الأعمال الفنية منها أجيال، أبواب الغيم، رجال الحسم، مطلوب رجال، عشق النساء، طريق، كاش فلو، سوري مام، خمسة ونص.وقدمت "نسيب" عدة برامج تليفزيونية منها بيوتي كلينك، سيدتي.