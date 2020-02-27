روسيا: الجيش التركي يزوّد الفصائل المسلحة بدعم مدفعي في إدلب





قال التلفزيون الرسمي الروسي، مساء اليوم الخميس، إن "الجيش التركي يزوّد الفصائل المسلحة بدعم مدفعي في مدينة إدلب السورية، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية " رويترز".





وأضاف التلفزيون الرسمي : أن "خبراء عسكريين أتراك يهاجمون الطائرات الروسية في إدلب بصواريخ محمولة على الكتف".





وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم أمس الأربعاء، مقتل جنديين تركيين جراء غارة جوية في محافظة إدلب السورية.

وقالت الدفاع التركية، يوم السبت الماضي، إن جنديا تركيا قتل في مدينة إدلب جراء هجوم بالقنابل شنته القوات الحكومية المدعومة من روسيا، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأوضح الرئيس رجب طيب أردوغان، أنه سيجتمع مع نظرائه الروس والألمان والفرنسيين في 5 مارس لمناقشة إدلب؛ حيث تضغط قوات الحكومة السورية لاستعادة آخر منطقة كبيرة يسيطر عليها المتمردون بعد تسع سنوات من الحرب في البلاد.

وأرسلت تركيا الآلاف من القوات والمعدات إلى المنطقة إلى الجنوب مباشرة من حدودها لتفادي الحملة التي تقودها الغارات الجوية الروسية، وإستضافة بالفعل 3.7 مليون لاجئ سوري، وقالت، إنها لا تستطيع التعامل مع موجة أخرى وأغلقت حدودها.



