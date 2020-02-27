Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصحة الإسرائيلية تُعلن عزل 1400 شخص يُحتمل إصابتهم بفيروس "كورونا"

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:59 م
Advertisements
علم إسرائيل
علم إسرائيل
الحسين محمد
Advertisements

أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم أمس الأربعاء بيانًا، أوصت خلاله، بعدم السفر إلى الخارج تحت أى ظرف غير طارىء، والامتناع عن الرحلات الترفيهية فى هذا الوقت، خوفًا من الإصابة بعدوى فيروس "كورونا" القاتل، والإمتناع عن المشاركة فى الاجتماعات الدولية التى تجرى داخل إسرائيل أو خارجها.

كما أصدرت الوزارة بيانًا تحذيريًا بمنع السفر نهائيًا إلى إيطاليا بسبب تفشى الفيروس هناك بصورة كبيرة.

وبالأمس أفادت وزارة الصحة عن خضوع حوالى 1400 إسرائيلى فى الوقت الحالى إلى شروط العزل التام، بسبب إدراجهم ضمن المحتمل تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لتأكيدات وزارة الصحة.

وأشار التقرير أن تقريبًا أكثر من نصف هذا العدد، تثير حولهم شكوك انتقال العدوى إليهم، بعد الإعلان عن تواجدهم فى محيط مجموعة من السياح الكوريين الحاملين للفيروس، الذين قضوا فى إسرائيل قرابة أسبوع كامل، وثبت إصابتهم بالفيروس عند عودتهم إلى بلدهم، وتضاعف عدد المصابين الكوريين منهم بالفيروس من الاسبوع الماضى من تسعة إلى 18 شخص.

وفى سياق متصل رفضت وزارة الصحة الاسرائيلية الإعلان عن عدد الاطباء الذين تم عزلهم بعد اقترابهم من الأشخاص المرجح حملهم للفيروس القاتل.

وحتى هذه اللحظة، أعلنت إسرائيل رسميًا عن إصابة حالتين فقط بالفيروس، وهم ضمن الـ11 إسرائيلى الذين كانوا على متن سفينة كورونا، التى رست فى ميناء يوكاهاما اليابانى، وسُميت بذلك بسبب انتشار الفيروس على متن السفينة خلال فترة إبحارها.

وتم عزل الحالتان تمامًا داخل أحد المواقع بمستشفى "شيبا تل هاشومير"، وتم الإشارة إلى أنهما حتى هذه اللحظة، حاملين للمرض وليس مصابين به، ولا يتلقون أى علاج، وقرر المركز الطبى الاكتفاء بعزلهما فقط.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، بأن الذين لم يثبت حملهم للفيروس حتى الأن سيتم فقط الأكتفاء بعزلهم حتى مساء يوم الجمعة.

Advertisements

أخبار تهمك

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 10 ساعات

شريف إكرامي يوقع لبيراميدز.. الصقر يؤكد والحارس ووالده يردان

منذ ساعتين و 40 دقيقة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 6 ساعات

وزير القوى العاملة يزف بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ يوم

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 14 ساعة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 7 ساعات

المحادثة الغريبة بين كيكي سيتين وجوارديولا قبل الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 20 ساعة

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

"تذكرتي" توضح حقيقة تعطل سيستم حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد: ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:58 ص

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

11:22 ص

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

10:47 ص

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

08:05 ص

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

10:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status