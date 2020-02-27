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وفد من السفارة السعودية بالبحرين يزور المصابين بكورونا في المنانة

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:07 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قام وفد من سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين مكون من المستشار عبدالهادي النفيعي وجابر حسن مجرشي، اليوم، بزيارة للسعوديين المصابين بفيروس كورنا ( COVID-19) الذين يتلقون العلاج في مركز إبراهيم خليل كانو في المنامة، للاطمئنان على صحتهم والوقوف على سير علاجهم ومتابعة احوالهم.


وتم ذلك  بتوجيهات من سفير خادم الحرمين الشريفين في مملكة البحرين، الأمير سلطان بن احمد بن عبد العزيز.

 

كما أستمع الوفد لشرح من الطاقم الطبي بالمركز حول حالات المرضى وسير علاجهم والخدمات الطبية المقدمة لهم. كما ثمنوا المرضى تلك اللفتة الإنسانية من قبل سفارة خادم الحرمين الشريفين، كما نقل الوفد لهم خلال الزيارة تحيات الأمير الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين في البحرين متمنياً لهم الشفاء العاجل.


وكانت وزارة الصحة قد نفت، أمس الأربعاء، ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي حول إصابة شخص بمرض كورونا الجديد في أحد مستشفيات المنطقة، وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، عبر تويتر، لا صحة للتغريدة المزورة المتداولة حول تسجيل إصابة بفيروس كورونا الجديد في الدمام.

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الكلمات المفتاحية

وفد فيروس كورونا المصابين السفارة السعودية الرى البحرين

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