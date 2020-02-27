شيرين رضا: الرجالة بيترعبوا مني

أوضحت الفنانة شيرين رضا، عن سبب عدم زواجها بعد الفنان عمرو دياب.وكشفت "رضا" خلال لقائها مع الإعلامي بلال العربي في برنامج ''Be my guest" المذاع عبر قناة "روتانا" قائلة: "مين قالك الرجالة بتجري ورايا هما مرعوبين مني، وبيخافوا يجوا يقولولي.وفي سياق أخر شاركت "رضا" في العديد من الأفلام منها تراب الماس، هيبتا، نوارة، الفيل الازرق، خارج الخدمة، كدبة كل يوم، أشرف حرامي.وكما قدمت "رضا" العديد من المسلسلات منها حجر جهنم، لدينا أقوال أخرى ، فوق مستوى الشبهات، الميزان، لحظات حرجة، بدون ذكر أسماء المرافعة، الصفعة.