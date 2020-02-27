ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بحلوان

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم أحمد البنداري، في القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه.



البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة حلوان من المدعو عمر اشرف مصطفي، 17 سنه، طالب ومقيم دائرة القسم، يفيد بتعرضة لحالة سرقة بالإكراه، من قبل شابين يستقلا دراجة بخاريه، قاما بإشهار السلاح الابيض في وجهه والإستيلاء علي الهاتف الخاص به.



وبإجراءات النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، التحريات حول الواقعة وظروفها تبين صحة الواقعة، وان وراء ارتكابها كلًا من "محمد سمير "، وشهرتة "سفنكس"، 26 سنه، عاطل ومقيم شارع السكة الحديدة بعرب غنيم، وسبق اتهمه في 3 قضايا اخرهم القضية رقم 11882 لسنة 2013 حلوان سلاح بدون ترخيص، و"حازم محسن"، 18 سنه، عاطل ومقيم شارع الشيخ فاروق بعرب غنيم، استقلا دراجة بخارية ملك الاول بدون لوحات معدنية، وبحوزتهم سلاح ابيض "نصل معدني" وقاموا بإستيقاف المبلغ وسرقة هاتفه بالإكراه.



وبمداهمة منزلهم والأماكن المتردد عليه، تم ضبطهم، وبمواجهتهم أمام العميد عبدالفتاح القصاص، مدير مباحث الجنوب، اعترفا بإرتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.