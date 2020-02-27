Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بحلوان

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم أحمد البنداري، في القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه.

البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة حلوان من المدعو عمر اشرف مصطفي، 17 سنه، طالب ومقيم دائرة القسم، يفيد بتعرضة لحالة سرقة بالإكراه، من قبل شابين يستقلا دراجة بخاريه، قاما بإشهار السلاح الابيض في وجهه والإستيلاء علي الهاتف الخاص به.

وبإجراءات النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، التحريات حول الواقعة وظروفها تبين صحة الواقعة، وان وراء ارتكابها كلًا من "محمد سمير "، وشهرتة "سفنكس"، 26 سنه، عاطل ومقيم شارع السكة الحديدة بعرب غنيم، وسبق اتهمه في 3 قضايا اخرهم القضية رقم 11882 لسنة 2013 حلوان سلاح بدون ترخيص، و"حازم محسن"، 18 سنه، عاطل ومقيم شارع الشيخ فاروق بعرب غنيم، استقلا دراجة بخارية ملك الاول بدون لوحات معدنية، وبحوزتهم سلاح ابيض "نصل معدني" وقاموا بإستيقاف المبلغ وسرقة هاتفه بالإكراه.

وبمداهمة منزلهم والأماكن المتردد عليه، تم ضبطهم، وبمواجهتهم أمام العميد عبدالفتاح القصاص، مدير مباحث الجنوب، اعترفا بإرتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر تشكيل عصابي اخبار

أخبار تهمك

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 5 ساعات

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 19 ساعة

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

اتحاد الكرة يُخطر الأهلي رسميا بمبارياته في شهر مارس المقبل

منذ ساعتين و 21 دقيقة

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

وزير القوى العاملة يزف بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص

منذ حوالي 4 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 9 ساعات

شريف إكرامي يوقع لبيراميدز.. الصقر يؤكد والحارس ووالده يردان

منذ أقل من ساعتين

المحادثة الغريبة بين كيكي سيتين وجوارديولا قبل الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 13 ساعة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 6 ساعات

خطة ريال مدريد لخطف محمد صلاح

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 18 ساعة

"تذكرتي" توضح حقيقة تعطل سيستم حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

القبض على عاطل وبحوزتة دراجة نارية مسروقة بحلوان

"مطواة" تقود الشرطة للقبض على عصابة سرقة التكاتك بالإكراه في المطرية

حبس عصابة سرقة "التكاتك" بالإكراه بالمطرية

ضبط عاطلين سرقا مهندسا بالإكراه بمصر القديمة

القبض على عاطلين بتهمة سرقة توكتوك في السلام

النيابة تخاطب قسم حلوان لتسليم هارب من حكم قضائي إلى قطاع السجون

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:56 م

المحادثة الغريبة بين كيكي سيتين وجوارديولا قبل الكلاسيكو

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

11:58 ص

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

11:22 ص

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

02:32 م

"تذكرتي" توضح حقيقة تعطل سيستم حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

03:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status