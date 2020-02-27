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زينة مع دلال عبدالعزيز في "جمع سالم" (تفاصيل)

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:39 م
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بوابة الفجر
شيماء يونس
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أنضمت الفنانة زينة، لطاقم عمل مسلسل" جمع سالم" مع الفنان دلال عبدالعزيز، ومن المقرر تصوير جميع المشاهد فين مناطق متفرقة بين مدينة الانتاج الإعلامي وخارجها، بعد غدًا السبت المقبل.



وتدور أحداث المسلسل، في إطار اجتماعي، ليتناول الحياة المصرية من زاوية مختلفة، ومع تكتم من صناع المسلسل على الفنانين المشاركين فى البطولة، والتفاصيل المتعلقة بأحداث المسلسل وحتي تنتهي الإجراءات وكافة التعاقدات لحين البدأ في تصوير أولى مشاهده، وضعت الشركة المنتجة خطة لتصوير العمل ليستمر خلال شهر رمضان رغم أن الوقت البتبقي غير كاف لإنهاء العمل.

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة زينة، مسلسل"ممنوع الاقتراب أوالتصوير"، بمشاركة عديد من النجوم منهم نسرين أمين، محمد شاهين، فتحي عبد الوهاب، ويعرض لها فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، حول نصاب محترف، تستعين به فتاة جميلة ، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، الفيلم سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، وانطلق بدور العرض يوم 25 من ديسمبر الماضى حقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر.

ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة دلال عبدالعزيز بطولة فيلم " تسليم أهالي"، مع الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد وبيومي فؤاد، الفيلم تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى، وتشارك أيضا في مسلسل“فلانتينو” المقرر عرضه في ارمضان 2020، المسلسل بطولة الزعيم عادل إمام والفنانة لبلبة، حيث يقوم بدور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، وتواجهه عديد من المشاكل طوال أحداث المسلسل وتعرض سللسة المدراس التي يمتلكها لعدة أزمات، المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
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