نائب بحكومة الفخفاخ يقسم على الخشب بدل المصحف

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب علي الحفصي الجدي، أثناء أدائه اليمين الدستوري.





وقد ظهر الحفصي واضعا يده على خشب الطاولة بدلا من المصحف، وهو ما أثار ضحك زميليه أنور معروف وسليم العزابي، قبل أن يتدارك الأمر ويصحح وضع يده.





وأثارت هذه الحادثة الطريفة، سخربة نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، الذين علّقوا بأن فرحة الحفصي بمنصبه الجديد جعله يرتبك و يقسم على الخشب بدلا من المصحف.



