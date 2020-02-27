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نائب بحكومة الفخفاخ يقسم على الخشب بدل المصحف

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:50 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب علي الحفصي الجدي، أثناء أدائه اليمين الدستوري.

وقد ظهر الحفصي واضعا يده على خشب الطاولة بدلا من المصحف، وهو ما أثار ضحك زميليه أنور معروف وسليم العزابي، قبل أن يتدارك الأمر ويصحح وضع يده.

وأثارت هذه الحادثة الطريفة، سخربة نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، الذين علّقوا  بأن فرحة الحفصي بمنصبه الجديد جعله يرتبك و يقسم على الخشب بدلا من المصحف.

ويشار إلى أنه، قد إنطلق بعد ظهر اليوم الخميس 27 فيفري 2020 في قصر قرطاج، موكب أداء اليمين لأعضاء حكومة الياس الفخفاخ أمام رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وقد تمّت المصادقة على حكومة الياس الفخفاخ، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس 27 فيفري 2020، بعد أن قام مجلس نواب الشعب بمنح الثقة لحكومة الفخفاخ.

ويذكر أن حكومة الفخفاخ تمّكنت من الحصول على 129 صوتا، بينما خيّر 77 نائبا التصويت ضدّ الحكومة، في حين احتفظ نائب واحد بصوته.
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