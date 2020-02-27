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إجراءات رادعة من 'الأعلى للإعلام' بسبب التحريض على العنف في مباراة القمة

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:28 م
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
ميسون أبو الحسن
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أعلن جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن اتخاذ المجلس إجراءات رادعة في اجتماعه الأحد المقبل ضد عدد من البرامج التليفزيونية والصفحات الرياضية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وعدد من الصحف والمجلات، وذلك بناءً على تجاوزات تم ارتكابها خلال الفترة الماضية، فيما يخص التغطية الرياضية لمباراة الأهلي والزمالك في بطولتي السوبر والدوري العام.

وقال "شوقي" في تصريحات صحفية، إن لجنة الشكاوى ستعقد اجتماعًا لها الأحد المقبل، لمناقشة تقارير لجنتي الرصد وأداء الإعلام الرياضي، مؤكدًا أن اللجنة حذرت سابقًا عدد من الوسائل الإعلامية الرياضية، وطالبتها بالالتزام بالمعايير، لكن تبين من التقارير استمرار التجاوزات والانتهاكات والمخالفات الجسيمة للمعايير الإعلامية.

وأضاف أنه من المنتظر أن تتضمن التوصيات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عدد من الإعلاميين، لاتهامهم بالتحريض على العنف والكراهية والفتنة الكروية، مؤكدًا أن لجان المجلس تتابع تقارير الاداء الاعلامي فيما يخص مخالفات البرامج التليفزيونية والصحف والمواقع الاليكترونية خلال اجتماعها الأحد المقبل.

وأوضح "شوقي" أن اللجنة ستناقش شكوى مقدمة من النائب جلال عوارة ضد الدكتور خالد أبو بكر المذيع بقناة أون؛ حيث تهكم على حديث للنائب تحت قبة البرلمان فيما يخص الدور الغائب في العديد من الكتب المتداولة، والتي تحمل مخالفات جسيمة للقيم الأخلاقية للمجتمع.

وأوضح عضو المجلس أن اللجنة ستناقش في اجتماعها، تقارير الرصد بشأن الفيديوهات المتداولة للإعلامية منى عراقي بقناة النهار، كما تناقش شكاوى أخرى ضد برامج تليفزيونية وصفحات شخصية على الفيس بوك، متهمة بانتهاك المعايير التي وضعها المجلس.
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