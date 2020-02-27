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مؤشر سوق البحرين المالى يهبط عند مستوى 1660.48 نقطة بختام التعاملات
الخميس 27/فبراير/2020 - 03:26 م
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نيفين سمير
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سوق البحرين المالى
أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.11% خاسرا 1.82 نقطة ليغلق عند مستوى 1660.48 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا بالبحرين، بعد إعلان إصابات لعدد من المواطنين ، وجرت التداولات في سوق البحرين المالى علي عدد 3.6 مليون سهم بقيمة 934.2 ألف دينار.
وقاد التراجع سوق البحرين المالى، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.74% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 4%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.31%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 0.85%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25% ، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.23% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.86%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57%، مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%.
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