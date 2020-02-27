مؤشر سوق البحرين المالى يهبط عند مستوى 1660.48 نقطة بختام التعاملات





سوق البحرين المالى





أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.11% خاسرا 1.82 نقطة ليغلق عند مستوى 1660.48 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا بالبحرين، بعد إعلان إصابات لعدد من المواطنين ، وجرت التداولات في سوق البحرين المالى علي عدد 3.6 مليون سهم بقيمة 934.2 ألف دينار.