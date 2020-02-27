عاجل.. النيابة تكشف تفاصيل صادمة بشأن الشاب المنتحر بفيصل

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بسقوط شاب من الطابق التاسع، بأحد العقارات، بمنطقة المريوطية، بنطاق القسم.



وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتبين العثور على جثة شاب سقط من الطابق التاسع، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.



كشفت مناظرة النيابة، بحنوب الجيزة، اليوم الخميس، في واقعة انتحار شاب من الطابق التاسع من شرفة منزل بفيصل، عن أن الشاب تعرض فور سقوطه لكسور في العظام، وكدمات متفرقة بجسده، بالإضافة لتهشم الجمجمة.وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، فيما استدعت أسرة الشاب لاستماع أقوالهم، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.وانتقل فريق من النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لمعاينة موقع سقوط شاب من الطابق التاسع بإحدى عقارات شارع فيصل العمومي بالمريوطية، فيما طلبت تشريح جثة الشاب للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.وبسؤال شهود المنطقة، أفادوا بأن الشاب يقطن بالمنطقة منذ مدة، وأنهم فوجئوا صباح اليوم بسقوطه، فيما رجحوا أن الواقعة انتحار.