مصر تنافس 6 دول على بطاقة طوكيو في كرة الهدف

تستضيف مدينة بورسعيد منافسات البطولة الإفريقية التاسعة لكرة الهدف للمكفوفين والتي ستقام في الفترة من 28 فبراير الجاري وحتى 6 مارس المقبل والمؤهلة لبارالمبياد طوكيو 2020 .





وأكد الدكتور أحمد عوين رئيس اتحاد رياضات المكفوفين على أهمية البطولة حيث كونها مؤهلة للبارالمبياد بطوكيو .





وأضاف "مصر ستنافس 6 دول بالبطولة وهم الجزائر والمغرب وغانا وكينيا المشاركين بمنافسات الرجال والسيدات وكذلك الكاميرون والنيجر المشاركين بفريق الرجال فقط" .





وتم تكليف ياسر الجندي ليكون مديرا للبطولة فيما سيكون التركي بولنت كيميون منسقا للحكام بالبطولة والأمريكي جون بوتس منسقا فنيا للبطولة والتي ستشهد حضور الفنلندي كاري رازنين رئيس الاتحاد الدولي للعبة .



