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"تذكرتي" توضح حقيقة تعطل سيستم حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:10 م
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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أكدت شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي حقيقة تعطل السيستم الخاص بنظام تذكرتي لحجز التذاكر وعمل بطاقة المشجع Fan Id مؤضحين أن السيستم يعمل بصورته الطبيعية ولكن الضغط المتواجد عليه بعد موافقة الجهات الأمنية علي طبع ٣٠ ألف تذكرة لمباراة الزمالك أمام الترجي التونسي و٣٠ ألف مشجع في مباراة الأهلي وصن داونز بدور ال٨ لدوري أبطال افريقيا بالإضافة الي طرح تذاكر لحفلات غنائية داخل مصر تسبب في ضغط فقط علي السيستم دون أي تعطل.

 

ونفدت تذاكر الأهلي بالكامل قبل المباراة ب٧٢ ساعة المقرر لها السبت وأيضا بيع ٢٥ ألف تذكرة من مباراة الزمالك والترجي.

 

وأوضحت شركة تذكرتي لجميع مستخدمي النظام أنها تعمل علي تسهيل مهمة الراغبين في الحصول علي التذاكر واستخراج الFan id وتحديث  برامجها أولا بأول .

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