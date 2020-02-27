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فايلر يخصص فقرة ترفيهية للاعبي الأهلي في مران اليوم

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:10 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة ترفيهية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

 

وحاول فايلر تخصيص هذه الفقرة من أجل رفع الضغوط عن اللاعبين قبل المواجهة الإفريقية الهامة.

 

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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