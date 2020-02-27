الزمالك بالزي الأساسي أمام الترجي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع نظيره الترجي التونسي والمقرر لها غدا الجمعة عن ارتداء الزمالك الزي الأساسي.





وحضر الاجتماع أحمد زاهر المدير الإداري ونبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة ممثلين عن النادي.





و يرتدي الزمالك الزي الأبيض والحارس بالزي الأخضر فيما يرتدي الترجي زيه الأحمر والأصفر.





ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي، غدا الجمعة، على استاد القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.