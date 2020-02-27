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نقابة الأطباء تشيد بقرارت جامعة القاهرة لصالح "الامتياز"

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:49 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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ثمنت نقابة الأطباء، القرارات التي أصدرها الدكتور عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، لصالح أطباء الامتياز بالقصر العيني، إذ قالت النقابة في بيان صحفي اليوم الخميس: إنها تنتظر الاستجابة المماثلة من باقي الجامعات لتهيئة مناخ عمل وتدريب حقيقى لأطباء الامتياز.

وجاءت قررات جامعة القاهرة كالأتي:

1. الالتزام بتطبيق قانون المرتب ٨٠٪؜ لأطباء الامتياز.

2. فتح باب التحويل لمن يقطنون خارج النطاق الإقليمي لجامعة القاهرة بخمسين كليو متر ولا يشمل هذا من له فرصة الترشح كطبيب مقيم، وطبقا للقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠١٩.
3. الإمضاء تحت إشراف مسؤول التدريب ومدير المستشفى الفرعي.
4. على المستشفيات عمل برنامج تدريبي إجباري على أعلى مستوى وليس مجرد حضور.
5. تطبق أعلى معايير السلامة والأمان ومكافحة العدوى طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.
6. تقييم طبيب الامتياز ومهامه طبقًا للائحة والبرنامج التدريبي المقرر ومتطلبات امتحان مزاولة المهنة، ولا يكلف بأية مهام خارجة عن هذا النطاق.
7. يتم عمل تقييم كل شهرين لتلافي السلبيات وتحسين الأداء.
8. خصم ٥٠٪؜ على الإقامة بالمدن الجامعية.
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نقابة الأطباء رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرلاة بوابة الفجر الفجر

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