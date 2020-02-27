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طلاب الأدبي يرحبون بالجدول المقترح للثانوية: "جيد وبدون ضغط"

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:48 م
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بوابة الفجر
ريم محمود
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قال طلاب الشعبة الأدبية بالصف الثالث الثانوي، اليوم الخميس، إنه لا يوجد لديهم مشكلة في الجدول المقترح بالصف الثالث الثانوي.

وقالت نيرة أحمد طالبة بالصف الثالث الثانوي شعبة أدبي، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن الجدول بالنسبة لهم مريح خاصة وجود إجازات بين أيام الامتحانات، مشيرة إلى أنه لأول مرة يكون الجدول جيد لهذا الشكل لهم.

وأضافت ملك محمود طالبة بالشعبة الأدبية بمدرسة وجيه بغدادي الثانوية، أن الجدول لا يمثل أي ضغط عليهم، بالإضافة إلى أن الفروق بين الامتحانات جيد ومناسب للمراجعة أكثر من مرة.

وأوضح علي الشريف رئيس اتحاد طلاب مدارس السعيدية، أن طلاب أدبي لا يوجد مشكلة معهم في الجدول، مؤكدا أن الوزارة سوف تعقد اجتماع مع الطلاب خلال الأيام المقبلة لرصد أرائهم في الجدول.

وأشار أحمد التهامي طالب أخر بالسعيدية: أنه لا توجد مشكلة في الجدول بالنسبة شعبة الأدبي، مناشدًا وزارة التربية والتعليم بأن تكون الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.

جدير بالذكر أن في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاستعداد الجيد لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019، وضرورة سرعة الإنتهاء من التصور النهائي لجدول الدور الأول لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية للعام الدراسي الحالي.

قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه لمدة أسبوع، سيتم إتاحة تصور مقترح لجدول إمتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على الموقع الخاص بالوزارة من خلال الرابط http://thanwya.emis.gov.eg/

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطوة ضرورية حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب من الاطلاع على الجدول وإبداء الرأي فيما ورد به وإرسال جميع المقترحات من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

وأشارت الوزارة إلى أن إعداد الجدول يجب أن يتم وفق معايير عدة أهمها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشُعب، مؤكدة الالتزام ببداية ونهاية الجدول المقترح، موضحة أنه سيتم عقد لقاء مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر لمناقشة تلك التعديلات أسوة بالأعوام السابقة.
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