Advertisements
Advertisements
Advertisements

ماكرون يزور مستشفى باريس لعلاج فيروس كورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، مستشفى في باريس التي تعالج مرضى الفيروس التاجي في الوقت الذي تواجه فيه حكومته ضغوطًا لتظهر للبلاد أنها تتعامل مع المرض بشكل فعال.

ولقى شخصان مصرعهما بسبب فيروس كورونا حتى الآن فى فرنسا - سائح صينى مسن ومواطنة فرنسية تبلغ من العمر 60 عامًا. توفيت تلك الضحية البالغة من العمر 60 عامًا هذا الأسبوع في باريس، في المستشفى الذي زاره ماكرون اليوم. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وافق ماكرون في الزيارة التي احتفظ بها سريًا من قبل قصر الإليزيه، وزيرة الصحة الفرنسي أوليفييه فيران.

وأصبحت فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد أن أصبحت إيطاليا المجاورة جبهة جديدة في الحرب العالمية لاحتواء تفشي المرض، ومن المقرر أن يزور ماكرون إيطاليا في وقت لاحق يوم الخميس.

وبلغ عدد الحالات المؤكدة في فرنسا 18 حالة حتى يوم الأربعاء.

وصرح وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، يوم الأحد، بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة "مرجحة للغاية" في فرنسا وأن السلطات الصحية جاهزة في حالة حدوث وباء. مضيفًا أنه "يراقب الوضع" بشكل خاص في إيطاليا.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا، أكثر الدول تضررًا في أوروبا، يوم السبت إلى حوالي 80، مما أسفر عن مقتل شخصين ودفع الحكومة لإغلاق المناطق الأكثر تضررًا في منطقتي لومباردي وفينيتو الشمالية.

وسجلت الصين انخفاضًا آخر في الإصابات بفيروس كورونا خارج مركزها، اليوم الأحد، ولكن مسؤولي الصحة في العالم حذروا من أنه من السابق لأوانه وضع تنبؤات بشأن تفشي المرض مع تزايد حالات الإصابة الجديدة والمخاوف من انتشار العدوى في أماكن أخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ماكرون كورونا في ايطاليا فيروس كورونا حالات اصابة جديدة الرى الرئيس الفرنسي

أخبار تهمك

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. 10 لاعبين خارج قائمة الزمالك أمام الترجي

منذ 38 دقيقة

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجآت نارية في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رسالة مُبكية من حفيد مبارك

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 17 ساعة

سر استبعاد أوباما من قائمة الزمالك ضد الترجي

منذ ساعة و 6 دقيقة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يُخطر الأهلي رسميا بمبارياته في شهر مارس المقبل

منذ أقل من ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 4 ساعات

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ أقل من ساعتين

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

فرنسا تستعد لمواجهة وباء فيروس كورونا

انخفاض حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين إلى 409

وزير فرنسي: لا حاجة لإغلاق الحدود مع إيطاليا بسبب فيروس كورونا

بريطانيا تنصح رعاياها بعزل أنفسهم بعد رحلات شمال إيطاليا

الصحة الفرنسية: تسجيل إصابتين بفيروس كورونا

فيروس كورونا يزيد من عزلة إيران ويجهد كوريا الجنوبية وإيطاليا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:32 م

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

11:22 ص

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

10:47 ص

اتحاد الكرة يُخطر الأهلي رسميا بمبارياته في شهر مارس المقبل

02:29 م

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

08:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status